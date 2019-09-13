ملخص نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم، فرض الشباب التعادل السلبي على مستضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة، ليرتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، ويصل الشباب إلى النقطة الخامسة في جدول الترتيب.

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض قمة مباريات اليوم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي عندما يستضيف العالمي نظيره الشباب في التاسعة إلا ثلث بالتوقيت المحلي.

تشكيلة النصر أمام الشباب اليوم،

برادلي جونز حارس المرمى، عوض خميس، مادو، مايكون، سلطان الغنام، وفي الوسط بيتروس، الخبيري، الجميعة، جوليانو، أمرابط، وفي الهجوم حمدلله.