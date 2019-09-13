هدفين محسن ياجور يقودون ضمك للفوز على الاتحاد بالدوري السعودي

ملخص مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 13/9/2019، حيث يلتقي الاتحاد ضد ضمك اليوم في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية في لقاء ينتظره كافة محبي العميد الذي بدأ يعود إلي سابق عهده في تقديم أداء ونتائج جيدة في الفترة الأخيرة محلياً وقارياً، وسوف نقوم بتوفير رابط يوتيوب لمباراة الاتحاد وضمك الاسطورة تابع لايف.

الاتحاد الذي لم يلعب إلا مواجهة واحدة فاز من خلالها بالنقاط الثلاثة التي في جعبته يسعى للوصول إلي النقطة السادسة، في انتظار أن يلعب المباراة المؤجلة له من الجولة الثانية في وقت لاحق، الجدير بالذكر انه تم تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون بسبب مشاركة العميد في البطولة العربية لكرة القدم، وعليه لم يتم تحديد موعد المباراة حتي الآن.

وكان نادي ضمك الصاعد حديثاً إلي عالم الدوري السعودي للمحترفين قد أنهزم في المباراتين اللتان لعبهما حتى الآن ولم يستطيع التسجيل في منهما أهداف، وسوف يسعى الفريق اليوم على أرضية ميدانه في تحقيق مفاجأة وانطلاقة جديدة بعد فترة التوقف والتقاط الأنفاس الماضية، لذلك من من المتوقع ان يكون اللقاء ليس سهل على عميد الأندية السعودية

نزل الفريقين الآن إلي أرضية ملعب المباراة، ويحاول نادي الاتحاد خلال تلك المواجهة الفوز باللقاء بعدما نزل الفريق بالتشكيلة الكاملة والمثالية.

ملخص مباراة ضمك والاتحاد