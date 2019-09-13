تعرف على نتيجة ومخلص مباراة النصر والشباب اليوم في ديربي الرياض

ملخص نتيجة مباراة الشباب والنصر، سيطر التعادل السلبي على ديربي الرياض بين الشباب والنصر اليوم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليفقد العالمي نقطتين ثمينتين في التنافس على اللقب مع جاره الهلال.

تعتلي قمة الشباب والنصر قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وتأتي المواجهة بعد نهاية فترة توقف الفيفا لأنشغال المنتخبات الوطنية بمواجهات رسمية وودية، ويسعى العالمي للوصول للنقطة التاسعة في جدول الترتيب.

وتشير أغلب التوقعات حول نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم إلى فوز العالمي على الليوث في مواجهة اليوم الجمعة، حيث توقع حامد البلوي المشرف العام على فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، حسم فريق النصر، “ديربي الرياض” لصالحه على حساب نظيره الشباب.

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تشكيلة النصر الرسمية، برادلي جونز حارس العرين، عوض خميس، مادو، مايكون، سلطان الغنام، وفي الوسط بيتروس، الخبيري، الجميعة، جوليانو، أمرابط، وفي الهجوم حمدلله.

انتهى الشوط الأول في ديربي الرياض بين الشباب والنصر بدون أهداف، وكان النصر صاحب اللقاء الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول، ونجح الشباب في القضاء على خطورة أبرز لاعبي العالمي مثل أمرابط وحمدلله والحد من خطورتهم.

ولم يختلف الأداء كثيرا في شوط المباراة الثاني هجوم من النصر يقابله دفاع من الشباب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.