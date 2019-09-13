ديربي مشوق: نتيجة مباراة النصر والشباب الجولة الثالثة من دوري بن سلمان لكرة القدم

تعرف على نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم، مواجهة مشوقة للغاية على ستاد الملك فهد الدولي بين النصر والشباب في إطار المرحلة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة من أجل التربع على صدارة الترتيب العام ولو بشكل مؤقت، نرصد ملخص النصر والشباب.

وفي الجولتين الماضيتين من المسابقة تمكن العالمي من اقتناص ست نقاط ليتساوى مع الهلال متصدر الترتيب بنفس عدد النقاط مع أفضلية للزعيم بفارق الأهداف، فيما يحتل الليث الأبيض المركز الخامس بعدما حصد أربع نقاط من منافسيه، حيث يأمل الفريقين في تحقيق الانتصار على الآخر ومواصلة سعيهم نحو حصد اللقب.

ملخص ماتش النصر والشباب

وألتقى الفريقان في 22 مناسبة من قبل تاريخياً منذ بداية عهد الاحتراف بالدوري المحلي، تفوق للشباب في ثمان مباريات مقابل سبع انتصارات للفريق الأصفر، بينما نتيجة التعادل كانت حاسمة بينهما خلال سبع لقاءات، كما أحرز الشباب 22 هدفاً مقابل 21 هدفاً للنصر في شباك الخصم.

نتيجة مباراة النصر والشباب

التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض هو: برادلي جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – مايكون – سلطان الغنام – بيتروس – الخيبري – الجميعة – جوليانو – امرابط – حمدالله.