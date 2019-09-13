ملخص مباراة الاتحاد وضمك 2-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص مباراة الاتحاد وضمك اليوم في إطار الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين” لكرة القدم مساء اليوم الجمعة في لقاء ينتظره الكثير من عشاق الساحرة المستديرة داخل إطار المملكة العربية السعودية وخارجها، وسيحاول العميد تحقيق الفوز على الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

ستتمكنوا من مشاهدة مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في تمام الساعة السادسة إلا عشر بتوقيت مدينة القاهرة المصرية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة التي سوف تلعب على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، منقولة على قناة الرياضية السعودية +1 ويعلق عليها المعلق الرياضي مشاري القرني.

وسيكون على العميد تحقيق الفوز في تلك المواجهة والاستمرار في انطلاقته الجيدة هذا الموسم قبل أيام من لعب مباراة العودة في دور الثمانية من دوري أبطال أسيا لكرة القدم أمام نادي الهلال السعودي، بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبياً، اما ضمك الصاعد حديثاً للدوري السعودي فسيحاول تحقيق ولو نقطة واحدة،