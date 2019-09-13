توقيت المباراة | موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة...

يتساءل العديد من عشاق ومحبوا النادي الأهلي حول موعد مباراة الأهلي القادمة، وذلك بعد الانطلاقة القوية التي بدأها النادي الأهلي المصري خلال مشواره الجديد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه الكبير في الأدوار التمهيدية الاولى، على بطل جنوب السودان نادي اطلع بره بنتيجة 13/0، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ64، وبهذه النتيجة ضمن تأهله لدور الـ 32 من البطولة ليواجه كانو سبورت الغيني، ويبحث عشاق ومحبوا القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني اقادمة في دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازة الشياطين الحمر في مشوارهم الجديد نحو اللقب الأغلي في القارة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت القادمة:

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي المصري ونظيره كانو سبورت الغني في المباراة القادمة التي تجمع بينهم في مواجهات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر المقبل، وذلك حسبما اختار الجهاز الإداري والفني لفريق كانو سبورت لخوض مباراة الإياب أمام الأهلي، في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وكانو سبورت:

من المقرر ان تذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني في تصفيات دور الـ 32 من دوري الأبطال على قناة أون سبورت on sport.

مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني:

ويواصل النادي الأهلي المصري تمريناته واستعداداته لهذه المواجهة الساخنة التي ينتظرها عشاق القلعة الحمراء في مصر والعالم العربي أجمع وذلك من أجل مواصلة مشواره لاستعادة اللقب الإفريقي والتتويج بالدرع التاسع في تاريخ النادي الأهلي، بعد غياب الدرع واللقب عنه من بعد نسخة 2013 التي فاز فيها على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

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مباراة الأهلي القادمة:

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على اطلع بره في مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية.

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ورحب الجهاز الفريق الفني للنادي الأهلي بتعديل موعد المباراة التي تجمع بينه وبين كانو سبورت ضمن تصفيات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لتصبح في تمام الساعة الخامسة عصرا بدلا من الساعة الثالثة بناء على طلب الفريق المنافس.