مصطفى يونس يعلن عبرمصراوي انضمامه لقناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مصطفى يونس قائد الأهلي السابق انضمامه لقناة الزمالك التي ستنطلق في أكتوبر القادم من أجل تقديم برنامج "الرأي الأخر"، عبر شاشتها.

وقال مصطفى يونس في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد أن برنامج الرأي الأخر الذي سيقوم بتقديمه الهدف منه هو عرض كل ما يتعلق بكرة القدم المصرية.

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وتابع يونس تصريحاته، قائلًا: "الهدف من البرنامج هو نبذ التعصب، وبالطبع لن أقبل أبدًا بأي كلمة تسيئ للأهلي ولن أسكت على أي تجاوز في حق النادي."

وأضاف: "أين أنا من قناة الأهلي؟ تعاقدوا مع إسلام الشاطر الذي لعب شوط ونصف في النادي، وليس من أبناء النادي وأنا ابن الأهلي لم يتم الاهتمام بي."

وواصل: "أين مصطفى عبده من النادي الأهلي، ولماذا لا يتم التعاقد معه؟"