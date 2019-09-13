أحمد مرتضى منصور: على استعداد لتقديم الدعم الطبي والمعنوي لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دعّم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، مؤمن زكريا جناح الأهلي بعد ظهوره الصادم أمس الخميس عبر قناة "MBC مصر".

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والأهلي السابق".

وأضاف:" اتمنى من الله الشفاء العاجل له وانا على استعداد تام بتقديم كل انواع الدعم سواء كان الطبي أوالمعنوي".

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وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" أمس الخميس لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

وقال صاحب الـ31 عاما إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".