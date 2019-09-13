أسطورة ليفربول يوضح.. كيف سيتصرف صلاح مع ماني ويشبهه برونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتر كراوتش لاعب ليفربول السابق، بأنه لا يتوقع تغير في أسلوب تعامل محمد صلاح مع الكرة أمام المرمى، قائلًا أن المهاجم يجب أن يكون أنانيًا ليسجل الأهداف، كما توقع أن يسير في طريق كريستيانو رونالدو.

وقال كرواتش في مقاله الأسبوع عبر صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية معلقًا على غضب ساديو ماني بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له: "كل العيون ستكون على صلاح. هل سيمرر الكرة؟ لا تتوقعوا ذلك."

وتابع: "سأقول لكم ماذا سيفعل المصري: سوف يسدد الكرة، في عالم المهاجمين الأهداف هي الشيء الوحيد الذي يمثل أهمية."

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وأضاف: "لقد شاهدت صلاح عن قرب وتوقعت أن تأتي لحظة مشابهة لما فعله ماني في ترف مور (مباراة بيرنلي).. صلاح أصبح أحادي التفكير بشكل أكبر خلال الـ12 شهرًا الماضية، بعدما أصبح مهووسًا بالأرقام."

لكن لم كراوتش يعتبر أسلوب صلاح أمرًا يعيبه: "هذا ليس بالشيء السيئ، أستطيع أن أرى أوجه تشابه مع كريستيانو رونالدو، الذي بدأ بلاعب ساحر في الجناح ثم تحول إلى قاتل في العمق، وعندما يتحول معدلك من هدف كل مباراتين إلى هدف كل مباراة سترغب في استغلال كل فرصة."

وواصل: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومستواه في بداية الموسم يبشر بشيء جيد، سوف يسجل 20 هدف في الدوري مجددًا على أقل تقدير، وهو لم يصل إلى هذه المكانة على مستوى العالم عن طريق شعوره بالقلق إذا كان يجب أن يمرر الكرة أم لا."