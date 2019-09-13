مران الأهلي.. تدريبات بدنية.. فقرة خاصة على صناعة الهجمات وإنهائها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أختتم الأهلي تدريبه في غينيا؛ استعدادًا لمواجهة نظيره كانو سبورت، في السادسة من مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة ٣٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.

ومن جانبه، أشرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.

وحرص فايلر على تخصيص فقرة للتسديد على المرمى لتنمية قدرات اللاعبين باعتبارها أحد الحلول العامة لإحراز الأهداف.

Advertisements

السويسري رينيه فايلر، أشرف خلال المران على تقسيمة بطول الملعب؛ حيث قسّم الفريق إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة .

واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وتأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق ه عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد.

وأوضح طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضّل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.