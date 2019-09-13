طبيب الأهلي: فايلر فضل إراحة أزارو أمام كانو سبورت ليشارك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الأهلي غياب المهاجم المغربي وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة غدًا السبت.

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وأوضح طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضّل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة هامة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.

ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.