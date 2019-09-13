مدرب الإسماعيلي يطالب بالصبر والوقت لتنفيذ فلسفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميودراج ليسيتش المدير الفني لنادي الإسماعيلي بأنه بحاجة إلى وقت وصبر من أجل تدريب لاعبي الفريق على فلسفته، قائلًا أنه سيلعب أمام أهلي بنغازي في تونس بلقاء العودة من دور الـ32 في كأس محمد السادس بهدف الفوز.

وقال ميودراج ليسيتش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أحب أن أتقدم بالتهنئة للفريقين على الأداء خلال المباراة وعلى الأخص الإسماعيلي، وأنا على ثقة من أن الجمهور غير محبط، ويشعر بالرضا عن اللقاء، بعد تسجيل عدد وافر من الأهداف، وأتمنى أن نسجل أهداف أخرى في مباراة العودة."

وفاز الإسماعيلي على أهلي بنغازي في ستاد الإسماعيلية بنتيجة 4-2، وسيكون بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أو الخسارة بهدف وحيد في العودة لبلوغ دور الـ16.

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وتابع المدرب الصربي: "سوف نلعب أمام الأهلي بنغازي في تونس من أجل تحقيق الفوز مجددًا، ولن نلعب بأسلوب دفاعي في النصف الثاني من تلك المواجهة."

وأضاف: "لقد شاهدت الكثير من الأشياء الجيدة، لكن هناك أشياء أخرى لن أقول أنها سيئة لكني يمكن ان أقول أنها أخطاء، وسوف أعمل على تصحيح تلك الأخطاء في الأيام المقبلة."

واختتم تصريحاته بالحديث عن مدى قناعته بوضع الفريق الحالي: "نحن بحاجة إلى الصبر والوقت من أجل إدخال فلسفتي لعقول لاعبي الفريق."