إيطاليا تهزم الصين 3 / 2 وتتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

حقق منتخب إيطاليا لناشئات الكرة الطائرة فوزا صعبا على نظيره الصيني بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة العالم والمقامة حاليا في مصر. على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة العالم والمقامة حاليا في مصر. بهذا الفوز يلعب منتخب إيطاليا نهائي البطولة غدا السب امام منتخب امريكا في حين يلعب منتخب الصين مباراة تحديد المركز الثالث أمام البرازيل.

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