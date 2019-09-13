رئيس الكاف يهدى محافظ البحر الأحمر كرة قدم الأمم الإفريقية

تلقي اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الجمعة ، كرة قدم الأمم الإفريقية من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " وذلك علي هامش حفل توقيع عقود استضافة الغردقة لتوزيع جوائز احسن لاعب إفريقي.
ويأتي ذلك في إطار المجهودات التي يبذلها محافظ البحر الأحمر في العديد من المجالات والمناسبات والبطولات الرياضية المختلفة علي أرض الغردقة الساحرة.
ومن جانبه أبدي محافظ البحر الأحمر مدي إعجابه بهذه الكرة التذكارية التي تلقاها من رئيس الكاف، قائلًا: "إنه سيخصص لها
ورحب محافظ البحر الأحمر برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم علي مجيئه الي البحر الأحمر وإقامته بمدينة الغردقة ، كما قدم له الشكر علي اختيار مدينة الغردقة كمقر لتوزيع جائزة احسن لاعب إفريقي ، مؤكدا بأن حفل توزيع الجوائز سيلقي اهتمام عالي المستوي من قبل جميع الجهات بالمحافظة.
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