الجهاز الفني يمنح راحة للاعبي الإسماعيلي الأساسيين

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراح يسيتش لاعبيه الذين شاركو فى مواجهة أهلى بنى غازى الليبى راحة سلبية من مران الغد. سلبية من مران الغد. وفاز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جرى بين الفريقين مساء اليوم ، فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. بين الفريقين مساء اليوم ، فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. وهذا ومن المقرر أن يقام غدا مران للاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء اليوم.

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