ميتشو يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي الزمالك

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عمل محاضرة للاعبي الفريق بالفيديو وذلك بعد طعام العشاء تتضمن بعض الأمور الفنية عن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت. وذلك بعد طعام العشاء تتضمن بعض الأمور الفنية عن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت. ويواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي مساء غدٍ السبت في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



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