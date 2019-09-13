الزمالك يهزم الأولمبي والأهلي يفوز على حدائق الأهرام في دوري كرة اليد

أقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد والتي أسفرت عن النتائج التالية. فوز الزمالك على الاوليمبى بنتيجة ٢٧/٣٠ فوز سموحة على الجزيرة بنتيجة ٢٤/٢٥ فوز أكتوبر على ج الورد بنتيجة ١٢/٢٠ تعادل الجياد و الزهور بنتيجة ٢٤/٢٤ Advertisements فوز سبورتنج على الحوار بنتيجة ٢٩/٣٩ فوز هليوبلس على الطيران بنتيجة ٢٤/٣٠ فوز الأهلى على حدائق الأهرام بنتيجة ١٩/٢٤ فوز البنك الأهلي على الفيوم بنتيجة ٢٧/٣٠ فوز طلائع الجيش على المعادى بنتيجة ٢٦/٢٩.

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