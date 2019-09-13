الخطيب يشارك في حفل توقيع عقود استضافة احتفالية الأفضل إفريقيًا.. ويؤكد: حدث مهم ومصر تستحقه

شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الجمعة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير المقبل.
وحرص الخطيب على إلقاء كلمته خلال الحفل الكبير الذى أقيم مساء اليوم في مدينة الغردقة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.
وأعرب الكابتن محمود الخطيب رئيس
وأضاف أن فوز اللاعب باللقب وسط بلده وأهله يبقى إحساسا رائعا للغاية، كما أن الأمر يبقى مرتبطا بالمشاعر التي يمتلكها كل لاعب يقترن اسمه وبلده بالترشيحات الخاصة بالفوز بلقب الأفضل بالقارة الإفريقية.
وأوضح أن اللاعب المرشح للفوز باللقب يشعر بقيمته وأهميته وقدرته على تمثيل بلده بشكل مشرف للغاية عندما يتواجد اسمه رفقة علم بلاده ضمن المرشحين للفوز باللقب في هذه الاحتفالية الكبرى.
وأتم الكابتن محمود الخطيب كلمته مؤكدًا أنه يتمنى كل التوفيق لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي للفوز بهذه الجائزة.
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