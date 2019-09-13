النصر يتعادل مع الشباب فى قمة الرياض ويتصدر الدورى السعودي مؤقتا

حسم التعادل السلبي مواجهة النصر السعودي بطل النسخة الماضية أمام نظيره الشباب بنتيجة 0-0 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين . اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين . بهذه النتيجة يحتل النصر صدارة الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 5 نقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة .

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