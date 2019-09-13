رشيد بلحوت: يكشف السبب وراء هزيمته من الإسماعيلي برباعية

كشف الجزائري رشيد بلحوت المدير الفنى لفريق الأهلي الليبي عن السبب وراء هزيمته من الإسماعيلي اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.

وقال بلحوت أن نتيجة اللقاء لا تعبر عن سير وأحداث المباراة، وأن فريقه تأثر بعدم لعبه لمباريات رسمية منذ فترة طويلة بسبب توقف الدورى العام فى

ليبيا نظرا للأحداث الجارية.واختتم حديثه بأنه وجه الشكر لأعضاء الفريق على الأداء الجيد الذين قدموه بغض النظر عن استقبال فريقه لأربعة أهداف ولكنه سيبدأ العمل من الغد للتحضير لمباراة العودة التى ستقام فى تونس بعد أسبوعين.