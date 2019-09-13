كشف الجزائري رشيد بلحوت المدير الفنى لفريق الأهلي الليبي عن السبب وراء هزيمته من الإسماعيلي اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.
وقال بلحوت أن نتيجة اللقاء لا تعبر عن سير وأحداث المباراة، وأن فريقه تأثر بعدم لعبه لمباريات رسمية منذ فترة طويلة بسبب توقف الدورى العام فى
واختتم حديثه بأنه وجه الشكر لأعضاء الفريق على الأداء الجيد الذين قدموه بغض النظر عن استقبال فريقه لأربعة أهداف ولكنه سيبدأ العمل من الغد للتحضير لمباراة العودة التى ستقام فى تونس بعد أسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد بلحوت: يكشف السبب وراء هزيمته من الإسماعيلي برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.