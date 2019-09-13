يوسف بلايلي يشارك في تدريبات الأهلي السعودي اليوم

شارك اليوم المحترف الجزائر يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي في تدريبات فريقه في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد وصوله ظهراليوم إلى جدة.
وكان اللاعب انضم إلي صفوف الأهلي لمدة 3مواسم قادما من الترجيالرياضي التونسي والذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.
والجدير بالذكر أن يوسف حقق بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب بلده وصل اليوم إلي السعودية لانضمام إلي فريقه الجديد.
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