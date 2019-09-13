يوسف بلايلي يشارك في تدريبات الأهلي السعودي اليوم

شارك اليوم المحترف الجزائر يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي في تدريبات فريقه في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، بعد وصوله ظهر اليوم إلى جدة. اليوم إلى جدة. وكان اللاعب انضم إلي صفوف الأهلي لمدة 3مواسم قادما من الترجي الرياضي التونسي والذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين. الرياضي التونسي والذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين. والجدير بالذكر أن يوسف حقق بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب بلده وصل اليوم إلي السعودية لانضمام إلي فريقه الجديد.

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