ميودراج يسيتش: الإسماعيلي قدم مباراة كبيرة وأشكر اللاعبين على ما قدموه

أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته بالفوز الكبير الذى الإسماعيلي علي نظيره الأهلي الليبي.

وحقق الإسماعيلي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.

وقال يسيتش أنه سيحاول تكرار الفوز فى مباراة العودة خاصة وأن فلسفته التدريبية تعتمد على تسجيل الأهداف فى جميع المباريات.

واختتم قائلاً بأنه سيحاول الحديث مع لاعبيه عن بعض الأخطاء التى تسببت فى استقبال الفريق للأهداف مع التأكيد على عدم تكرارها فى المباريات القادمة.

بينهما مساء اليوم علي ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.وقال يسيتش أنه سيحاول تكرار الفوز فى مباراة العودة خاصة وأن فلسفته التدريبية تعتمد على تسجيل الأهداف فى جميع المباريات.واختتم قائلاً بأنه سيحاول الحديث مع لاعبيه عن بعض الأخطاء التى تسببت فى استقبال الفريق للأهداف مع التأكيد على عدم تكرارها فى المباريات القادمة.

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