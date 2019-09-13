جماهير برشلونة ترجح كفة مبابي على نيمار

وجهت جماهير نادي برشلونة الإسباني، ضربة موجعة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان حاليًا ولاعب البلوجرانا السابق.



وخلال استفتاء أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بشأن الصفقة التي تريد الجماهير أن يعقدها برشلونة بالموسم المقبل، ذهب الأغلبية للتصويت للشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان.



وحصل مبابي على أكثر من 91% من الأصوات، بينما لم يحصد نيمار أكثر من 7.8%، وصوت باقي المشجعين إلى ضرورة بحث النادي عن صفقة أخرى بعيدًا عن اللاعبين.



وكان نيمار متابعًا بقوة من قبل برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة سان جيرمان بالغت في الطلبات المادية للتخلي عن اللاعب.



أما مبابي، فقد ذكرت تقارير إسبانية مؤخرًا أنه بات الهدف المفضل لدى برشلونة في الموسم المقبل على حسابه زميله نيمار.





المصدر: موقع كورة

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