رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم: الأهلي يحسم الجدل حولانتقال "الربيعي" إلى الهلال.. و"صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال اليوم: الأهلي يحسم الجدل حولانتقال "الربيعي" إلى الهلال.. و"صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الجمعة 13 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ الأهلي يحسم الجدل حول إنتقال "الربيعي" إلى الهلال، و"صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الزعيم

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق 13 - 9 - 2019:-

-الأهلي يحسم الجدل حول إنتقال الربيعي إلى الهلال

تحدث أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الأنباء المترددة حول مفاوضات الهلال مع محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وقال أحمد الصائغ في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "وفقًا للعقود اللاعب أهلاوي، وإذا حدثت مفاوضات يجب علينا كأهلاويين أن يدعم بعضنا بعضًا ونُقدم أي بيانات تمس سيادة النادي الأهلي أو الكيان الأهلاوي، هذا واجب أن نأخذ حق النادي وندافع عنه هذا نادينا".

وتابع: "أي شخص لديه معلومات تؤكد أن اللاعب وقع لنادي الهلال يُقدمها لنتأخذ الإجراءات الرسمية".

واختتم الصائغ حديثه قائلا: "ولكن التأكيد الصريح بأن اللاعب هلالي غير موجود حتى الآن، اللاعب إلى الآن عقده سارٍ مع الأهلي ولم يدخل فترة الـ6 أشهر، فكيف يصير هلاليًا؟".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة، عبدالله بترجي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وأضافت التقارير أن الربيعي، مصر على الانتقال إلى الهلال، ويرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

ووفقا ولائحة الاحتراف المحلية، فإن الهلال كان مهددا بعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية؛ وذلك استنادا لما تنص عليه اللائحة من ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.

الربيعي "22 سنة"، أحد أبناء النادي الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن تتم إعارته في موسم 2018-2019، إلى الباطن، لينضم بعدها في أكثر من مناسبة لمعسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وتسعى إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع حارس مرمي جديد؛ لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة؛ بعدما تعرض عبدالله المعيوف، حارس مرمى الزعيم، لانتقادات لاذعة وذلك بعد الآداء الباهت الذي ظهر به مع المنتخب السعودي.

وتسبب خطأ المعيوف في استقبال المنتخب السعودي للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".

- بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الفيحاء

وصل البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى مدينة الرياض، لانضمام إلى صفوف فريقه قبل مواجهة الفيحاء، بعد أن أنهى مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الماضية.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، غداً، على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك كاريلو خلال الاسبوعين الماضيين مع منتخب بلاده البيرو ضمن أيام فيفا، وأعلن الهلال أن الدولي البيروفي سيكون ضمن المشاركين في مران الغد.

واجتمع الروماني رازفان مدرب الفريق، باللاعبين قبل بداية التدريبات، شرح لهم عددا من الجوانب التكتيكية.

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كما شهد مران الفريق اليوم تطبيق الجمل الفنية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يخوض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب، فيما اختتم المران، بتدريبات تفيكيك العضلات.

ولم يقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، حتى الأن مشاركة كاريلو في التشكيلة الأساسية للقاء.

-"صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الهلال

قالت تقارير صحفية سعودية، بأن المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، يجهز اللاعب والصفقة الجديدة لنادي الهلال اللاعب الكولومبي، جوستافو كويلار، وذلك من أجل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق العاصمي في الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الهلال سيلعب يوم السبت مباراته أمام نادي الفيحاء السعودي في إطار مباريات الجولة الثالثة ف بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الفوز والإنتصار على حساب نادي الفيحاء من أجل أن يستمر في صدارة الدوري، حيث يحتل الهلال صدارة البطولة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن نادي النصر .

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادرها داخل نادي الهلال تقول بأن المشاركة الأولى لجوستافو كويلار في صفوف نادي الهلال السعودي ستكون على حساب محمد كنو في مركز المحور على الرغم من مشاركة الأخير في المناورة إلى جانب زملائه الدوليين في الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن المدرب رازفان لوشيسكو سوف يعتمد على خطته المعتادة وهي 4-2-3-1، حتى يلعب كويلار في مركزه في محور خط الوسط، ويقدم أفضل ما لديه للفريق، والذي أصر على إنتدابه ودفع نحو 8 مليون يورو للحصول على توقيعه قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

-لوشيسكو: أخشى من دفاع للفيحاء

كشف المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو صعوبة المواجهة المنتظرة لفريقه القادمة مع نادي الفيحاء، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رازفان" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والفيحاء: "ثنائي الفريق جوستافو كويلار ومحمد البريك جاهزان للعب مباراة الفيحاء المقبلة، وهما يُشاركان في تدريبات الفريق الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي".

وتابع: "سنواجه خصماً قوياً، منظماً في الجانب الدفاعي، ما يُصعّب من المواجهة المرتقبة".

وكشف: "أنا أعمل على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم القائمة، والفريق يستطيع إسعاد الجماهير، بالإعداد المناسب للمباراة فنياً وذهنياً".

واختتم لوشيسكو حديثه قائلا: " أتمنى ألا أخسر عدداً كبيراً من لاعبيه في فترة التوقف الدولي، لكن يجب أن نفخر أننا في أحد أكبر أندية آسيا الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم في صفوف المنتخبات".

يذكر أن المحترف البيروفي ندريه كاريلو محترف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في طريقه للعودة إلى الرياض مساء اليوم، ليلتحق بالتدريبات غدا استعدادا لمواجهة الفيحاء بعد غد السبت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك كاريلو خلال الاسبوعين الماضيين مع منتخب بلاده البيرو ضمن أيام فيفا، وأعلن الهلال أن الدولي البيروفي سيكون ضمن المشاركين في مران الغد.

ولم يقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، حتى الأن مشاركة كاريلو في التشكيلة الأساسية للقاء.

ييواجه الهلال فريق الفيحاء، غدا السبت، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر، حيث يمتلك الهلال 9 أهداف وعليه هدفين، متفوقًا على "العالمي" بأربع أهداف.