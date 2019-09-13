رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول انتقال الربيعي إلى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول انتقال الربيعي إلى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الأنباء المترددة حول مفاوضات الهلال مع محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وقال أحمد الصائغ في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "وفقًا للعقود اللاعب أهلاوي، وإذا حدثت مفاوضات يجب علينا كأهلاويين أن يدعم بعضنا بعضًا ونُقدم أي بيانات تمس سيادة النادي الأهلي أو الكيان الأهلاوي، هذا واجب أن نأخذ حق النادي وندافع عنه هذا نادينا".

وتابع: "أي شخص لديه معلومات تؤكد أن اللاعب وقع لنادي الهلال يُقدمها لنتأخذ الإجراءات الرسمية".

واختتم الصائغ حديثه قائلا: "ولكن التأكيد الصريح بأن اللاعب هلالي غير موجود حتى الآن، اللاعب إلى الآن عقده سارٍ مع الأهلي ولم يدخل فترة الـ6 أشهر، فكيف يصير هلاليًا؟".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة، عبدالله بترجي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

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وأضافت التقارير أن الربيعي، مصر على الانتقال إلى الهلال، ويرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الأهلي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

ووفقا ولائحة الاحتراف المحلية، فإن الهلال كان مهددا بعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية؛ وذلك استنادا لما تنص عليه اللائحة من ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.

الربيعي "22 سنة"، أحد أبناء النادي الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن تتم إعارته في موسم 2018-2019، إلى الباطن، لينضم بعدها في أكثر من مناسبة لمعسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وتسعى إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع حارس مرمي جديد؛ لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة؛ بعدما تعرض عبدالله المعيوف، حارس مرمى الزعيم، لانتقادات لاذعة وذلك بعد الآداء الباهت الذي ظهر به مع المنتخب السعودي.

وتسبب خطأ المعيوف في استقبال المنتخب السعودي للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".

