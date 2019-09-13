رياضة | الخطيب يلبي دعوة الكاف ويشارك في توقيع عقود اختيار أفضل لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يلبي دعوة الكاف ويشارك في توقيع عقود اختيار أفضل لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي "الكاف" ، للمشاركة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير المقبل.

وحرص الكابتن الخطيب على إلقاء كلمته خلال الحفل الكبير الذى أقيم مساء اليوم في مدينة الغردقة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.

وأعرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن سعادته بالمشاركة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي، مؤكدًا أن مصر تستحق استضافة هذا الحدث؛ لما لها من تاريخ كبير وعريق في القارة الإفريقية، وهذا يعيد لأذهانه فوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة عام 1983 الذي نجح في التتويج به بفضل مساندة الجميع؛ سواء أسرته أو زملائه بالمستطيل الأخضر، أو مدربيه أو جماهير الأهلي العظيمة التي كانت خير داعمٍ له خلال مشواره الكروي.

وأضاف أن فوز اللاعب باللقب وسط بلده وأهله يبقى إحساس رائع للغاية، كما أن الأمر يبقى مرتبطا بالمشاعر التي يتملكها كل لاعب يقترن اسمه وبلده بالترشيحات الخاصة بالفوز بلقب الأفضل بالقارة الإفريقية.

وأوضح أن اللاعب المرشح للفوز باللقب يشعر بقيمته وأهميته وقدرته على تمثيل بلده بشكل مشرف للغاية عندما يتواجد اسمه رفقة علم بلاده ضمن المرشحين للفوز باللقب في هذه الاحتفالية الكبرى.

وأتم الكابتن محمود الخطيب كلمته مؤكدًا أنه يتمنى كل التوفيق لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي للفوز بهذه الجائزة.

وكان الخطيب؛ توجه إلى مدينة الغردقة مساء أمس؛ وذلك لحضور مراسم توقيع عقد استضافة مصر لحفل جوائز الأفضل أفريقيًا الذي ينظمه كاف سنويا.

Advertisements

ويأتي حضور الخطيب؛ لذلك الحفل بصفته سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وشارك في كثير من المراسم كانت أبرزها التواجد على هامش بطولة الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي؛ وتوج بلقبها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، في وقت سابق عن موعد الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية، لعام 2019.

وأعلن حمادة شادى منسق حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : موعد الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لاختيار أحسن لاعب في القارة يقام في الغردقة بصفة نهائية.

وقال منسق الرعاية بالكاف: "يقام حفل توقيع العقود بين أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم وكامل أبو علي رئيس النادى المصرى السابق ومالك العديد من القرى السياحية بالغردقة يوم 13 سبتمبر المقبل ".

وتابع شادي: "هناك مؤتمر صحفى سيعقد بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس الكاف على أن يقام حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الأول من شهر يناير2020".

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى توج بلقب أحسن لاعب فى أفريقيا لعامى 2017 و2018 على التوالى .