رياضة | تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات| zamalek channel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات| zamalek channel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عدد كبير من مشجعي الفارس الأبيض، انطلاق البث الرسمي لأولى برامج النادي عبر قناة الزمالك، والمقرر انطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، لذلك تسارع جماهير القلعة البيضاء للبحث عن تردد قناة الزمالك الجديد، لمشاهدتها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لذلك نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد في السطور التالية للاستمتاع بمشاهدة ممتعة لكافة برامج أحد قطبي الكرة المصرية.

ومن المنتظر أن تحدث قناة الزمالك الجديدة طفرة كبيرة داخل الوسط الرياضي في مصر، نظرًا لأنها المرة الأولى التي يمتلك فيها نادي الزمالك قناة إعلامية وسيتمكن من خلالها منافسة غريمه التقليدي النادي الأهلي، الذي يعد النادي الوحيد الذي يمتلك قناة فضائية في مصر، لذلك تبحث جماهير الفارس الأبيض عن تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv ، لمتابعة كافة مجريات الفريق بالإضافة لمعرفة مدى منافسة القناة باخبارها الحصرية لباقي القنوات والبرامج الرياضية.

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek tv ، وتضم قناة الزمالك كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الرياضي، خاصة أبناء نادي الزمالك الذين سبق لهم أرتداء قميص النادي وتربوا داخل جدرانه والعاشقين لكيانه، وجاء على رأسهم خال\د الغندور، وطارق يحيى.

تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv عبر القمر الصناعي نايل سات

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ومن المنتظر أن تبث قناة الزمالك برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11449، باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6.

تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv عبر القمر الصناعي عرب سات

ومن المقرر أن تبث قناة الزمالك برامجها عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال تردد 12092، باستقطاب عمودي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل التصحيح 3/4.

وينتظر الفريق مواجهة هامة في سبتمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى، وقد تشهد القناة انطلاقها قبل المباراة، حيث يلتقي الفريقان، في كأس السوبر المصري للموسم قبل الماضي، حيث ستبث القناة كل ما يتعلق بنادي الزمالك على كافة الأصعدة الرياضية المختلفة، ليكون المشجع موجود بذهنه داخل جدران القلعة البيضاء للاستمتاع بكافة تفاصيلها وأحداثها، فهل ستكون قناة الزمالك الجديدة قادرة على منافسة كافة القنوات الرياضية الأخرى؟.