رياضة | بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الفيحاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى مدينة الرياض، اليوم الجمعة؛ لانضمام إلى صفوف فريقه قبل مواجهة الفيحاء، بعد أن أنهى مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الماضية.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، غداً، على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك كاريلو خلال الاسبوعين الماضيين مع منتخب بلاده البيرو ضمن أيام فيفا، وأعلن الهلال أن الدولي البيروفي سيكون ضمن المشاركين في مران الغد.

واجتمع الروماني رازفان مدرب الفريق، باللاعبين قبل بداية التدريبات، شرح لهم عددا من الجوانب التكتيكية.

كما شهد مران الفريق اليوم تطبيق الجمل الفنية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يخوض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب، فيما اختتم المران، بتدريبات تفيكيك العضلات.

ولم يقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، حتى الأن مشاركة كاريلو في التشكيلة الأساسية للقاء.

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وقال رازفان" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والفيحاء: "ثنائي الفريق جوستافو كويلار ومحمد البريك جاهزان للعب مباراة الفيحاء المقبلة، وهما يُشاركان في تدريبات الفريق الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي".

وتابع: "سنواجه خصماً قوياً، منظماً في الجانب الدفاعي، ما يُصعّب من المواجهة المرتقبة".

وكشف: "أنا أعمل على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم القائمة، والفريق يستطيع إسعاد الجماهير، بالإعداد المناسب للمباراة فنياً وذهنياً".

واختتم لوشيسكو حديثه قائلا: " أتمنى ألا أخسر عدداً كبيراً من لاعبيه في فترة التوقف الدولي، لكن يجب أن نفخر أننا في أحد أكبر أندية آسيا الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم في صفوف المنتخبات".

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر، حيث يمتلك الهلال 9 أهداف وعليه هدفين، متفوقًا على "العالمي" بأربع أهداف.

