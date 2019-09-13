رياضة | فالفيردي يكشف عن مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن "ليونيل ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف عن مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن "ليونيل ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني الإسباني لنادي برشلونة،إرنستو فالفيردي، عن مفاجآت صادمة بخصوص نجم برشلونة، الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإسباني للحدث حول وضع الفريق الكتالوني قبل ساعات من مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

المدرب الإسباني تحدث لوسائل الإعلام حول ما حدث في الفترة الماضية، وحول تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة، وقال: "في الحقيقة لم أكن أرغب في قراءة تصريحات ليونيل ميسي، أعرف جيدًا أن ميسي لاعب مميز، وهو مهم للغاية بالنسبة للفريق، وغيابه بكل تأكيد يوثر على الفريق، ونحاول أن نفعل المستحيل من أجل تعويض غيابه، وعلينا التعود على ذلك".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن كون ليونيل ميسي لن يكون قادر على مساعدة فريقه في مباراة فالنسيا في بطولة الدوري، وكذلك ربما لن يلحق بمباراة الفريق في دوري الأبطال، وهو ما يزيد من أوجاع الفريق الكتالوني، والذي يعيش فترة صعبة في هذا الموسم.

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وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي حول موعد عودة ميسي للتدريبات من جديد: "أعتقد بأن ميسي لن يكون جاهز لمباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري، وكذلك لن يكون متواجد في مباراة بروسيا دورتموند في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

وأشار مدرب برشلونة إلى كون، نجم الفريق ليونيل ميسي، لازال يعاني من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم، وجعلته غير قادر على المشاركة مع الفريق الكتالوني في أي مباراة حتى هذه اللحظة.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد خاض 3 مباريات منذ بداية الموسم في بطولة الدوري الإسباني، وجمع برشلونة فقط 4 نقاط بعد فوز وتعادل وخسارة، ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب المركز الأول والصدارة نادي إتليتكو مدريد، والذي يملك في رصيده 9 نقاط.