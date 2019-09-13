رياضة | مارتن يول يوجه رسالة لمؤمن زكريا (صورة)

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلى على توجيه رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأحمر نشرها عبر حسابه الرسمي تويتر .

ونشر مارتن يول صوراً له برفقة مؤمن زكريا وكتب عليها: "عزيزي مؤمن ، أتمنى أن تكون أقوى مما كنا عليه في النادي الأهلي"

وكان مؤمن زكريا قد خرج في الساعات الماضية أعلن فيها سفره إلى ألمانيا للعلاج من أجل التعافي من الإصابة التي عطلت انطلاقة مسيرته مع الأهلي في الفترة الماضية متمنياً العودة سريعاً للمشاركة مع الفريق في الموسم الجديد.

وتلقى مؤمن زكريا العديد من رسائل الدعم أبرزها من شيكابالا وشريف إكرامي ومارتن يول والمدير الفني السابق باتريس كارتيرون.

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الأمر لم يقتصر على الأسماء المشهورة وأصدقاء اللاعب داخل المستطيل الأخضر بل تلقى مؤمن زكريا رسائل عديدة من الجماهير والتي وجهت للاعب الدعم والمساندة من أجل العودة من جديد بقوة والمشاركة مع الأهلي في المباريات وحصد الألقاب.

وكان النادي الأهلي قرر عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد 2019 - 2020، وفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر، تأجيل قيد اللاعب لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، حتي يتم التعرف على موقف اللاعب من الإصابة التي يعاني منها ومدة علاجه وفترة غيابه عن الملاعب قبل إتخاذ أي قرار بشأن قيده من عدمه. ومن المنتظر أن يسافر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها منذ فترة ويغادر زكريا برفقة وكيله أحمد يحيي إلى ألمانيا على أن يتحمل النادي الأهلي تكاليف سفر اللاعب وعلاجه؛ بعدما نجح في الحصول على التأشيرة وكذلك إنهاء التنسيق مع أحد الأطباء الكبار. وكان مؤمن زكريا أكد أن إصابته نفسية وأنه فكر في الابتعاد عن كرة القدم وكشف أنه توقع العودة للملاعب بعد شهر ونصف من عودته من رحلة العلاج في ألمانيا المقبلة.

صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.