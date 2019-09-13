رياضة | السكة الحديد يتعادل مع بلبيس ويواجه الكهرباء ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يتعادل مع بلبيس ويواجه الكهرباء ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع نظيرة فريق بلبيس بقيادة مصطفى ابراهيم بهدف لكل منهما خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة بالإسماعيلية استعدأدأ لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثالث.

شهد الشوط الأول تقدم فريق بلبيس بهدف محمد يوسف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل أحمد عبد المنعم كشرى للفريق السكة في الشوط الثاني بهدف من لعبه خلفية مزدوجة سكنت الزاوية العليا لحارس بلبيس.

وخلال المباراة قام المديرين الفنيين جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة مصطفى ابراهيم المدير الفني لفريق بلبيس بإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

ويلعب فريق السكة ثالث مبارياته الودية عصر السبت الكهرباء ثم يواجه يوم الأحد فريق فريق البلدية ويوم الاثنين مع دكرنس.

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وكان فريق السكة خا ض11 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد فاز خلالهم على فريق البطل الأوليمبي بتسعة أهداف، وتعادل مع فريق الداخلية بدون أهداف وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف وعلى فريق الشمس بهدف نظيف وتلقى الهزيمة أمام نادى بنى سويف بهدفين مقابل هدف وهزيمة من الداخلية بهدف والفوز على منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتعادل مع ميجا سبورت بهدفين لكل منهما، وفاز على فريق جينيس بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز مؤخراً على فريق غزل السويس بهدف محمود أكمل.

ويقود فريق السكة فنياً جمعة مشهور مديرأ فنينأ، كمال اليمني مدرب عام، أحمد صوابى مدرب، أيهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي،حسين ابراهيم مدلكا، محمد جمال مدير إدارى ،رفاعى رمضان عبد السلام الشهير بالكروان منسق اعلامي.

بينما يقود فريق بلبيس مصطفى ابراهيم مديرأ فنينأ، شادي يوسف مدرب عام، عماد فتحي مدرب حراس مرمى، محمد بيومي مدير كورة، عدلى عيد مدير إداري.

وكان فريق بلبيس تعاقد مع 10 صفقات جديدة وهم: عماد فتحي حارس مرمى الشرقية، شريف وصفى لاعب الشرقيه،معاذ عاطف لاعب الشرقية، محمد يوسف لاعب الشرقية، أحمد حسن لاعب سمنود ، حاتم سلامة لاعب الوليدية، محمد السيد جدو لاعب الوسطة العمانى، ياسين خليل لاعب نادى فاقوس.