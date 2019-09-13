رياضة | الاتحاد يسقط في فخ ضمك.. والتعاون يقلب الطاولة على العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يسقط في فخ ضمك.. والتعاون يقلب الطاولة على العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الصاعد حديثًا لبطولة الدوري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تغلبه على العملاق السعودي نادي الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفي "الدوري السعودي".



وتمكن محسن ياجور من التقدم مبكرًا لضمك في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قبل أن يرد الأرجنتيني إيميليانو فيتشو سريعًا بهدف التعاون للعميد السعودي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود محسن ياجور ويخطف هدف الفوز بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.



ليحصد بذلك نادي ضمك أول ثلاثة نقاط له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يحتل بها المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.



ويترقب جماهير الاتحاد في الجولة القادمة المباراة النارية المنتظرة أمام الهلال ، في قمة مباريات المجموعة الرابعة، يوم 21 سبتمبر الجاري، بينما يصطدم ضمك بنادي الشباب في الجولة القادمة يوم 19 سبتمبر المقبل، في مواجهة صعبة للوافد الجديد على الدوري السعودي.

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وفي إطار نفس الجولة، تمكن التعاون من قلب الطاولة على ضيفه العدالة، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي، من خلال تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس التوقيت، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.



وتقدم طلال العبسي بالهدف الأول للتعاون في الدقيقة 31 من زمن المباراة، قبل أن يدرك أليو سيسي التعادل للعدالة في الدقيقة 39 من زمن المباراة، ليعزز بعدها زميله كارلوس أندريا النتيجة لأصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة48 من عمر اللقاء.



وانتفض نادي التعاون في أخر ثلث ساعة من المباراة ليقلب فيها الطاولة رأسًا على عقب أمام العدالة، بإحراز هدفين عن طريق كلاً من نيلدو بيترولينا، ومنصور سعيد المولد، بضربتين رأسيتيين رائعتين في الدقائق 70، و84 من عمر اللقاء.



وبتلك النتيجة رفع إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، متأخرًا بفارق الأهداف عن العدالة صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.