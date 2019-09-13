رياضة | تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى خطف نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي في الفترة القادمة وتحديدًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

ودخل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل سري في مفاوضات مع مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلي للتعاقد معه في يناير المقبل وتدعيم الفريق الأبيض خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الأهلي ويمكن خطفه من القلعة الحمراء بسهولة في الميركاتو الشتوي دون دفع الزمالك أي تكاليف مالية لإنهاء الصفقة.

ويحاول عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع مؤمن زكريا من النادي الأهلي واستغلال خروجه من حسابات الفريق الأحمر عقب عودته من فريق أحد السعودي فضلًا عن خروجه من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي وعدم مشاركته مع الفريق.

ويرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي الأبيض يمكن التعاقد مع مؤمن زكريا على طريقة جمال عبد الحميد الذي استغني عنه الأهلي وهو مصاب ليتألق مع القلعة البيضاء ويتحول لأشهر وأهم نجوم الزمالك فيما بعد.

ويكثف عضو مجلس الزمالك من مفاوضاته مع مؤمن زكريا من أجل حسم الصفقة لتوجيه ضربة معنوية إلى الأهلي فضلًا عن الرد على اقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي من ارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

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وأكد مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية أنه وقع للأهلي 3 سنوات لكنه غير مُقيّد حاليا فى الفريق وبالتالى فهو حر فى الانتقال لأى نادٍ دون الرجوع للأهلي، لكنه لن يفعل ذلك، رغم أنه تلقى العديد من العروض. وأبدى مؤمن زكريا حزنه لعدم سؤال كثير من لاعبى الأهلي عليه خلال "محنة" الإصابة الحالية، موضحًا أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد فتحي، وعمرو السولية. وأشار إلى أن إصابته نفسية بنسبة كبيرة، وهو ما تسبب فى غيابه عن كثير من المباريات، قائلا، "الإصابة نفسية بنسبة 60%، لأننى كنت وحيدًا خلال الفترة الأخيرة".