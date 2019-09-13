رياضة | تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ويجتمع الفريقين مساء يوم السبت والموافق 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية خاصةً أن المباراة على ملعب كانو سبورت "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية لذلك ليس من الجيد الخروج بنتيجة سلبية.

ويخوض فريق الأهلي المباراة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي جاء خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي حيثُ تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت:

تنتظر جماهير المارد الأحمر مواجهة قوية نسبياً أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية مساء يوم السبت عند تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتقام على ملعب خصم الأحمر وهو "مالابور".

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الـ32 بعد تخطي عقبة فريق إطلع برة بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 13-0 حيثُ فاز الأحمر بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم استطاع على أرضه أن يزيد من حصيلته التهديفية بنتيجة 9-0.

وينتظر أن تقام مباراة النادي الأهلي وكانو سبورت في الإياب على الأراضي المصرية يوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجاري وتأمل الجماهير الأهلاوية أن ينجح الفريق في التأهل إلى الدور التالي لمواصلة المشوار نحو اللقب الأفريقي الغائب عن القلعة الحمراء منذ لقب عام 2013.

ويسعى النادي الأهلي ومدربه فايلر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه بعد ذلك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة كأس السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري ضد الزمالك بطل كأس مصر على حساب بيراميدز.

تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة أمام كانو سبورت:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعة خط الهجوم: وليد أزارو

ويشهد يوم السبت أيضاً مباراة قوية ستجمع بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي حيثُ تنطلق تلك المباراة عقب نهاية لقاء الأهلي أي عند الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت:

تقرر أن تكون مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أون سبورت ON Sport 1 HD وترد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات nile sat هو 10853 h ومعدل الترميز هو 27500 والاستقطاب أفقي 3/4، وسيدير لقاء الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا الحكم الدولي أحمد سيكو توريه.

معلومات لا تعرفها عن كانو سبورت خصم الأهلي:

أكاديمية كانو سبورت هو نادي يقع في مدينة مالابور الغينية وتأسس حديثاً في أوائل عام 2014 وهو بطل الدوري المحلي لعام 2019 لأول مرة في تاريخ النادي ويقود الفريق مدرب فرنسي يدعى أنطونيو أولفيرا وقائمة فريق كانو سبورت جميعها لاعبين محليين وهناك البعض منهم متواجد مع منتخب غينيا الإستوائية.