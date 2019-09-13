رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني بسبب الإصابة.

ويحل الأهلي ضيفًا في السادسة من مساء غدً السبت على مضيفه كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني أزارو من الإصابة في الركبة، والتي أجبرته على عدم المشاركة في مران الفريق الأحمر على مدار اليومين السابقين.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في المباراة الودية أمام النيجرحيث هرج في الدقيقة ٦٥، ولم يستكمل اللقاء.

ولم يشارك أزراو في مران الفريق الأحمر الحماعي اليوم استعدادًا لمباراة الغد، رغم تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أمس بإمكانية انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية. Advertisements وكان أزارو قد وصل الأربعاء الماضي إلى غينيا الاستوائية للالتحاق ببعثة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته مع منتخب المغرب في وديتي بوركينا فاسو وغينيا.

ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن للدفع بأحدهما في خط هجوم الفريق في مبازاة الغد.