رياضة | غضب في الأهلي بسبب عدلي القيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في الأهلي بسبب عدلي القيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من الغضب داخل أورقة النادي الأهلي تجاه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر بسبب ملف التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر الذي تولى المهمة الفنية في الأيام الماضية.

وقرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق بسبب الخسارة من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر بالمسابقة.

ويرجع سر غضب الأهلي خاصة من الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء بسبب حديث القيعي عن تعاقد النادي مع السويسري فايلر والكواليس رحلة الثنائي إلى أوروبا لحسم خليفة لاسارتي.

ويشعر مسؤولو النادي الأهلي بغضب تجاه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بسبب تبرأه من ملف التعاقد مع فايلر مبكراً قبل قيادة الفريق الأحمر فنياً والتسرع في الحكم عليه، بالإضافة إلى التخلي عن دعم النادي في التعاقد مع فايلر بعد ابتعاد مدربي الصف الأول عن ترشيحات الأهلي لشروطهم المالية الضخمة.

وكان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، قد أكد أن هناك غموض حول اختيار السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال القيعي ، في وقت سابق، في تصريحات عبر برنامج “ملك وكتابة” المذاع عبر قناة الأهلي:” استوقفني اختيار رينيه فاير وهو اختيار فيه بعض الغموض”.

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وتابع:”ليس هناك ضمان لنجاح أي مدرب، ولو جبنا جوارديولا ممكن يفشل، واعجبني رد فايلر في المؤتمر الصحفي على الصحفيين حول طريقة لعبه بعد تأكيده أنه سينتظر حتى رؤية اللاعبين”.

وأضاف:”التقييم ليس من منظور النتيجة فقط ولكن هذا هو الواقع والنتائئج هي من تحدد كل شئ”.

وتعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق لمدة موسم واحد فقط بعد رحلة الثنائي أمير توفيق وخالد مرتجي في أوروبا والتفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبي سوبر.

ويحصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي على 180 ألف دولار كراتب شهري مع الفريق الأحمر.

وتتقرب كل جماهير النادي الأهلي، الظهور الأول لمدربهم السويسري الجديد، رينية فايلر، وذلك في موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك في إطار مباريات الذهاب في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي من المتوقع بأن تقام على أرضية ملعب مالايو الجديد في قلب عاصمة غينيا الأستوائية، حيث يسع الملعب لنحو 15 ألف مشجع فقط، وقد تم إنشاءه حديثًا وبالتحديد في مطلع عام 2007.



