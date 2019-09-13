اونلاين | رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر كورة لايف yalla kora رابط ماتش الاهلي يوتيوب اون سبورت now

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مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر بدون تقطيع في دوري ابطال افريقيا yalla goal يلا شوت بلسي رابط ماتش الاهلي، يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فى السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بعاصمة غينيا الآستوائية.ويدير اللقاء الحكم أحمد سيكو توريهوتنقل المباراة عبر قناة on sport اون سبورت.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت السبت 14/9/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار منافسات ذهاب دور ال32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أراضي دولة غينيا الاستوائية.

وتُنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في ذهاب دور ال32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق كانو سبورت لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في ذهاب دور ال32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع فايلر بنفس التشكيل المعتاد للمارد الأحمر، في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الوسط سيتواجد حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.

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موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 على أراضي دولة غينيا الاستوائية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.