شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الختامي.. فقرة للتسديد على المرمى وتقسيمة بطول الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص فايلر على تخصيص فقرة للتسديد على المرمى لتنمية قدرات اللاعبين باعتبارها أحد الحلول العامة لإحراز الأهداف.
وقام «فايلر» بتقسيم الفريق إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية بطول الملعب حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة .
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في تمام السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب مالابو في منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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