شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح وماني حصلا على راحة في توقيت مثالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وجميع اللاعبين الذين لم تلعب منتخبات بلادهم أية مباراة خلال التوقف الدولي قد عادوا إلى «ميلوود» في حالة ممتازة ومزاج جيد.

يأتي ذلك بينما يختتم ليفربول استعداداته لمباراته المهمة في آنفيلد غدًا ضد نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بعد فوزه الأخير في الجولة الماضية على بيرنلي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

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وفي ظل عدم خوض منتخبي مصر والسنغال أية مباراة ودية أو رسمية خلال الأسبوعين الماضيين، كان محمد صلاح وساديو ماني أحد اللاعبين الذين حصلوا على فترة جيدة من الراحة، والتي يراها كلوب مفيدة لهما وللفريق بشكل عام.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن استعدادات الريدز لمباراة الغد: «لقد حصلوا على بعض الراحة في توقيت مثالي. أكون سعيدًا دائمًا من أجل اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لتمثيل منتخبات بلادهم، فهذا شرف كبير لأي لاعب، ولكن كما قلت مرارًا من قبل، عندما تنظر إلى اللاعبين الذين لم تلعب منتخباتهم في فترة التوقف، يصبح الأمر مختلفًا».

وأضاف: «أن يحصل اللاعبون على راحة لخمسة أو ستة أيام في هذه الفترة المزدحمة، فهذا أمر رائع. نعم لقد استمروا في التدريب، ولكنه كان تدريبًا خفيفًا بعيدًا عن التدريبات المعتادة، لأن عددا كبيرا من اللاعبين كانوا متواجدين مع المنتخبات. هذه المرة، تواجد معنا عدد أكبر من اللاعبين في ظل عدم خوض بعض المنتخبات لأية مباراة، ولكننا فضلنا منح ساديو ومو فترة من الراحة، لأنهما كانا في حاجة ماسة إليها».

واختتم: «بالنسبة للآخرين، فلقد بذلوا جهدًا إضافيًا في الفترة التي يطلق عليها فترة الراحة الدولية. كان عليهم خوض مباراتين إضافيتين في غضون أسبوع، وهذا ليس بالأمر السهل، ولكننا لا نستطيع تغيير هذا الواقع، لذا لا نفكر في الأمر كثيرًا. نتمنى أن نستطيع دائمًا منح قسط من الراحة للاعبين الذين يحتاجونها عندما تسنح الفرصة، فذلك يساعدهم على العودة بطاقة متجددة ومزاج جيد».