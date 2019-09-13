شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب «أزارو» عن مباراة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد.

Advertisements

وأضاف أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.

ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.