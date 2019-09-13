جوارديولا: من العيوب بالنسبة للفرق الإنجليزية أن أمام الآخرين ثلاثة أسابيع للتوقيع

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

جوارديولا

حقيقة أن نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز تغلق قبل بداية الموسم هي مشكلة ، من وجهة نظر بيب جوارديولا.

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في حين أنه يرغب في إغلاق النافذة قبل بداية الموسم ، فإن حقيقة أن البطولات الأخرى لديها موعدها النهائي في يوم من نهاية شهر أغسطس ، يخلق مشاكل.

"لقد أنهى نافذة الانتقالات في اليوم السابق لبداية الموسم" ، بدأ حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، "نحن في وضع غير موات للفرق الأخرى لأن كما ناقش إصابة إيميريك لابورت ، وقال إنه يتوقع عودة المدافع في يناير أو فبراير.