جوارديولا: من العيوب بالنسبة للفرق الإنجليزية أن أمام الآخرين ثلاثة أسابيع للتوقيع

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
جوارديولا
حقيقة أن نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز تغلق قبل بداية الموسم هي مشكلة ، من وجهة نظر بيب جوارديولا.
في حين أنه يرغب في إغلاق النافذة قبل بداية الموسم ، فإن حقيقة أن البطولات الأخرى لديها موعدها النهائي في يوم من نهاية شهر أغسطس ، يخلق مشاكل.
"لقد أنهى نافذة الانتقالات في اليوم السابق لبداية الموسم" ، بدأ حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، "نحن في وضع غير موات للفرق الأخرى لأن كما ناقش إصابة إيميريك لابورت ، وقال إنه يتوقع عودة المدافع في يناير أو فبراير.
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