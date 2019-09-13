لاعب أخضر المبارزة إبراهيم الهديب يحقق ميدالية ذهبية في الجولة الآسيوية بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ابراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دوري الـ16 حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ابراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

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وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دوري الـ16، والإماراتي عبدالله اهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الابيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي واحمد الفيحاني وحسن عابد. والإماراتي عبدالله اهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الابيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي واحمد الفيحاني وحسن عابد.