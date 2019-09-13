شكرا لقرائتكم وليد أزارو خارج تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل خصوصا أن الفريق امامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت
ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة
ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد أزارو خارج تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت الغيني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.