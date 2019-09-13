شكرا لقرائتكم وليد أزارو خارج تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت الغيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الأهلي عن مباراة كانو سبورت الغيني غدا السبت، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي ان اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران اثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد

وأضاف ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل خصوصا أن الفريق امامه مباراة مهمة عقب ٤ أيام أمام الزمالك ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت

Advertisements

ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.