شكرا لقرائتكم انقسام في الإسماعيلي على ضم المهاجم الصربي "ديمتروف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت صفقة تعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الصربي زيلكو ديمتروف ، مهددة بالتجميد في ظل عدم القناعة الكاملة بإمكانيات اللاعب ووجود تباين في الآراء بين إتمام التعاقد معه بداعى حاجة الدراويش إلى مهاجم جديد أو صرف النظر عنه والبحث عن مهاجم جديد لجلبه قبل غلق باب القيد الصيفي.

ويرفض فريق داخل الإسماعيلي فكرة التعاقد مع ديمتروف بداعي تواضع مستواه في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع أي نادي منذ أكثر من 4 شهور.

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وعلم "الخليج 365" أن ديمتروف تم عرضه على مواطنه ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي والذي رحب باختباره قبل تحديد مصيره سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه، حيث لم يطلب المدرب الصربي التعاقد مع مواطنه، بل تم عرض اللاعب عليه من قبل إدارة الدراويشز

ومن المقرر أن يصل ديمتروف خلال الساعات القادمة للخضوع للاختبار في الإسماعيلي قبل تحديد مصيره من التعاقد معه أو توجيه الشكر له.