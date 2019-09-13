شكرا لقرائتكم الزمالك يستهل تدريبه الأخير فى السنغال بفقرة "كرة اليد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح لاعبو الزمالك، المران المقام حاليا في السنغال بالتجمع فى منتصف الملعب وقراءة الفاتحة، فى التدريب الأخير قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وبدأ الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، المران بمباراة فى كرة اليد بين جميع اللاعبين لمدة خمس دقائق تبعها تدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة عبارة عن ثنائيات ثم أجرى تقسيمة في منتصف الملعب بين اللاعبين خلال المران وذلك بدون وجود حراس مرمى.

فيما قاد أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس الفريق، تبعته تدريبات قوية فى التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل وحرصت سفيرة مصر في السنغال نهي خضر وحسام بسيوني القنصل العام على التواجد فى الملعب لمتابعة مران الزمالك ودعم البعثة البيضاء.

وطلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في السنغال من مسئولي ملعب لات ديور الذي يخوض الفريق عليه المران اليوم، إخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس وذلك قبل بدء المران الذى خاضه الأبيض تحت قيادة ميتشو استعدادا للمواجهة المرتقبة.