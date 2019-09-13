شكرا لقرائتكم الهلال يواجه الفيحاء بحثاً عن التمسك بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال للمحافظة على صدارته حينما يستضيف الفيحاء، على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه الوحدة، ويتطلع الرائد لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على أبها، في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض يسعى الهلال للمحافظة على صدارته حينما يستضيف الفيحاء المميز هذا الموسم.

ونجح الهلال بتحقيق العلامة الكاملة في المواجهتين السابقتين بفوزه على ضيفه أبها 4-2 واكتساحه مضيفه الرائد 5-صفر. وقرر الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال اراحة لاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي وصل الى الرياض في وقتٍ متأخر عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في مواصلة نتائجه المميزة التي قدمها في أول مباراتين في الدوري عقب تعادله أمام جاره الفيصلي سلبياً وفوزه على ضيفه الحزم 2-1 في المرحلة السابقة.

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وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث أهلي جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الوحدة الجريح.

ونجح الأهلي بتجاوز تعثره في أول مرحلة عقب تعادله أمام ضيفه العدالة الصاعد حديثاً 1-1، لينجح بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على مضيفه الاتفاق 2-1. وفي المقابل يسعى الوحدة لإيقاف مسلسل الخسائر والابتعاد مبكراً عن مناطق الخطر عقب خسارته في أول مباراتين أمام ضيفيه الاتفاق 2-صفر، وأبها 2-1.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الرائد لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

وبدأ الرائد مشواره في الدوري هذا الموسم ببدايةٍ متعثرة عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام مضيفه الاتحاد 3-1، وخسارته الكبيرة أمام ضيفه الهلال 5-صفر. وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة انتصاراته وتحقيق النقطة السادسة له هذا الموسم. وافتتح أبها مشواره بالدوري بالخسارة أمام مضيفه الهلال 4-2، لينجح بتحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1.