شكرا لقرائتكم لامبارد يستعيد روديغر.. وغياب كانتي يستمر مع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيستمر غياب نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بسبب إصابة في الكاحل لكن النادي حصل على دفعة معنوية بعودة الغائب منذ فترة طويلة انطونيو روديغر قبل مواجهة يوم السبت أمام ولفرهامبتون واندرارز.
وغاب كانتي عن آخر مباراتين لتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة في التدريب كما تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشكيلة منتخب فرنسا خلال الفترة الدولية.
وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للصحفيين :لن يستطيع اللحاق بهذه المباراة. أتمنى أن يكون قريبا من العودة، لا أريد أن أتعجل الأمور وانتظر تحسنه وعودته لكامل لياقته قبل الدفع به في المباريات. أتمنى أن يحدث ذلك في غضون أسبوع أو نحو ذلك.
واحتاج روديغر لجراحة في الركبة الموسم الماضي بعد أن انتهى موسمه مبكرا في ابريل نيسان لكن المدافع استعاد لياقته بعد أن لعب لمدة 90 دقيقة مرتين مع فريق تحت 23 عاما الشهر الماضي.
وأضاف لامبارد :روديغر جاهز. سيلعب دورا مهما. افتقدناه مع العديد من اللاعبين البارزين الاخرين. وأكد لامبارد أيضا أن كالوم هودسون-أودوي الذي أصيب بتمزق في وتر العرقوب في ابريل نيسان سيعود إلى اللعب مع فريق تحت 23 عاما حيث يقترب من الرجوع للفريق الاول.
وقال لامبارد :يتدرب كالوم منذ فترة لكن هناك بعض الأمور التي نرغب في الاطمئنان عليها. يحتاج إلى استعادة حساسية المباريات وهذه المواجهات مفيدة جدا في حالته.
وخاض لاعب الوسط ميسون ماونت أول مباراة مع إنجلترا أمام بلغاريا وقال لامبارد إنه "فخور جدا" باللاعب البالغ من العمر 20 عاما.
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