ادعم_مومن_زكريا يتصدر تويتر

الموجز تصدر هاشتاج #ادعم_مومن_زكريا موقع تويتر مصر ، وذلك بعد إعلان اللاعب الشهير عن مروره بحالة نفسية سيئة . وتحول الهاشتاج لدفتر دعم للنجم الأهلاوي المحبوب ، حيث انهالت المشاركات التي تدعم اللاعب وتتمنى له التوفيق والشفاء من اصابته .

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