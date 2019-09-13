نتيجة واحداث مباراة الاتحاد وضمك اليوم الجمعة الدوري السعودي 13-9-2019 موعدنا اليوم مع مباراة الاتحاد وضمك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019.

وقد استطاع الاتحاد أن يحصل على الفوز من المباراة التي أقيمت بينه وبين الرائد، واستطاع أن يحصل على ثلاثة أهداف في تلك المباراة، بينما المباراة الثانية لم يتم لعبها، وقد تم تأجيلها، وكان من المقرر أن تقام بين اتحاد جدة وبين التعان، والجدير بالذكر أن مباراة اليوم سيسعى كل فريق للحصول على الفوز وخصوصًا اتحاد جدة، ولكن سنرى هل سيكون هناك مفاجئة في المباراة.

وسوف تنقل المباراة على الهواء من خلال قناة السعودية الرياضية الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة إلا عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملخص واحداث مباراة الاتحاد وضمك

بداية المبااة هدف اول لنادي ضمك بعد خطأ فادح من مانويل دا كوستا ! قوووول اتحادي بعد الرجوع للفار الاتحاد1:ضمك1 الدقيقة 10: لويس خيمينز يضيع فرصه بشكل غريب Advertisements الدقيقة 27 هدف ثاني لضمك =======>>>>> #الاتحاد 1 ضمك 2 الدقيقة 45 الحكم يشير بوجود 4 دقائق وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 ضمك 2 نهاية الشوط الاول #الاتحاد 1 ضمك 2 بداية الشوط الثاني الدقيقة 89 ومازل تقدم فريق ضمك بهدفين 90 الحكم يشير بوجود 6 دقائق وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 ضمك 2 نهاية اللقاء #الاتحاد 1 ضمك 2

التشكيلة الرسمية لـ #الاتحاد أمام ضمك مساء اليوم || • فواز القرني • منصور – فلاته – داكوستا – العبود • فيكيو – الأحمدي – فيلانويفا • خمينيز • برويجوفيتش – رومارينهو