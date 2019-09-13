ملخص نتيجة مباراة الاتحاد وضمك 1-2 في الدوري السعودي اليوم

ملخص نتيجة مباراة الاتحاد وضمك اليوم، فجر ضمك الوافد حديثاً لدوري الدرجة الأولى السعودي أولى مفاجأت الموسم الجديد بالفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة في مباراة شهدت تألق محسن ياجور.

تشكيلة العميد الرسمية اليوم: فواز القرني – عبدالرحمن العبود – عبدالمحسن فلاته – مروان داكوستا – منصور الحربي – كريم الأحمدي – إيمليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا – رومارينيو – لويس خيمينيز – بريجوفيتش.، وهي تشكيلة متوقعة قبل بداية اللقاء.

تقدم ضمك في الدقيقة الثانية عن طريق محسن ياجور، ولم ينتظر اتحاد جدة كثيراً حتى تمكن يميليانو فيشيو من التعادل للعميد في الدقيقة الخامسة، ويعود محسن ياجور ويضع فريقه في المقدمة مجدداً في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بهدف ثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض على الضيوف بهدفين لهدف.